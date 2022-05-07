"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского таланта

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику лиссабонского "Спортинга" Гонсалу Инасиу, сообщает Correio da Manhã.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Спортинг" пока не хочет продавать игрока, так как рассчитывает на него в следующем сезоне. Сумма отступных в контракте Инасиу составляет 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Инасиу провел за "Спортинг" 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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