"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского форварда "Вулверхэмптона"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского форварда "Вулверхэмптона"

Фото: твиттер Педру Нету/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать форварда "Вулверхэмптона" Педру Нету.

Как сообщает Fichajes, главной целью "МЮ" был Антони из "Аякса", но после того как голландский клуб увеличил цену за игрока, англичане переключили свое внимание на португальского нападающего "волков".

В минувшем сезоне 22-летний Нету провел за свой клуб 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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