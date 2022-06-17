"Манчестер Юнайтед" нацелился на основного хавбека "Ювентуса"
Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. В составе манкунианцев Рабьо может заменить своего соотечественника Поля Погба, который, скорее всего, перейдет в "Ювентус".
27-летний Рабьо в минувшем сезоне провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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