"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лучших вратарей в мире

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридян облак

"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лучших вратарей в мире

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Атлетико" и сборной Словении Яну Облаку, сообщает Stretty News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом. При этом основной голкипер манкунианцев Давид де Хеа может быть продан.

В нынешнем сезоне 29-летний Облак провел за "Атлетико" пять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду забил первый гол в сезоне. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы

Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов