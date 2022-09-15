"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лучших вратарей в мире

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Атлетико" и сборной Словении Яну Облаку, сообщает Stretty News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом. При этом основной голкипер манкунианцев Давид де Хеа может быть продан.

В нынешнем сезоне 29-летний Облак провел за "Атлетико" пять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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