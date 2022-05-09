"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Вильярреала"

Фото: твиттер Пау Торреса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за защитника "Вильярреала" Пау Торреса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 55-60 миллионов евро. Игроком также интересуются "Челси" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 25-летний Торрес провел за "Вильярреал" 43 матча во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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