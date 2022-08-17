"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Атлетико"

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликсу, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как "матрасники" не намерены его продавать.

В прошлом сезоне 22-летний Феликс провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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