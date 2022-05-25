"Манчестер Юнайтед" нацелился на грузинского вратаря

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на грузинского вратаря

Фото: твиттер Георгия Мамардашвили/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Валенсии" Георгию Мамардашвили, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Представители манкунианцев уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Впрочем, Мамардашвили может не согласиться на переход, так как "Манчестер Юнайтед" предлагает ему позицию второго вратаря. Сумма отступных в контракте грузина составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мамардашвили провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах и пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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