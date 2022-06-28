"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника
Фото: твиттер Тирелла Маласиа/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тиреллу Маласиа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро. Игроком также интересуется "Лион".
В минувшем сезоне 22-летний Маласиа провел за "Фейеноорд" 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18