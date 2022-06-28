"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника

Фото: твиттер Тирелла Маласиа/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тиреллу Маласиа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро. Игроком также интересуется "Лион".

В минувшем сезоне 22-летний Маласиа провел за "Фейеноорд" 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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