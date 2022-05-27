"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Ньюкасла"

Фото: твиттер Карла Дарлоу/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Ньюкасла" Карлу Дарлоу, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести голкипера в летнее трансферное окно. При этом "дьяволы" рассматривают кандидатуру Дарлоу в качестве дублера основного вратаря Давида де Хеа.

В нынешнем сезоне 31-летний Дарлоу провел за "Ньюкасл" восемь матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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