"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Ньюкасла"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Ньюкасла"

Фото: твиттер Карла Дарлоу/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Ньюкасла" Карлу Дарлоу, сообщает Manchester Evening News. 

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести голкипера в летнее трансферное окно. При этом "дьяволы" рассматривают кандидатуру Дарлоу в качестве дублера основного вратаря Давида де Хеа.

В нынешнем сезоне 31-летний Дарлоу провел за "Ньюкасл" восемь матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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