"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Лиона"

Фото: твиттер Муссы Дембеле/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому нападающему "Лиона" Муссе Дембеле, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг требует, чтобы клуб усилил атаку до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне 26-летний Дембеле провел за "Лион" 36 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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