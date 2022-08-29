"Манчестер Юнайтед" нацелился на датского таланта

Фото: твиттер Мэтта О'Райли/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Селтика" и молодежной сборной Дании Мэтта О'Райли, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, пока что клубы не вели переговоров.

В нынешнем сезоне 21-летний О'Райли провел за "Селтик" пять матчей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.

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