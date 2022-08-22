"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего вратаря ПСЖ

Фото: твиттер Кевина Траппа/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Айнтрахта" и сборной Германии Кевину Траппу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб уже начал переговоры по трансферу голкипера. При этом сам Трапп не уверен насчет перехода, так как в стане манкунианцев ему предлагают роль дублера основного вратаря Давида Де Хеа.

В нынешнем сезоне 32-летний Трапп провел за "Айнтрахт" пять матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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