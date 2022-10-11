"Манчестер Юнайтед" нацелился на британского таланта

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на британского таланта

Фото: твиттер Леона Кинга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Рейнджерс" Леону Кингу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Также игроком интересуются "Ньюкасл" и "Лидс".

В нынешнем сезоне 18-летний Кинг провел за "Рейнджерс" 10 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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