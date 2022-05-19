"Манчестер Юнайтед" нацелился на американца из "Барселоны"

Фото: твиттер Сержиньо Деста/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к американскому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с покупкой футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в "Аяксе".

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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