"Манчестер Юнайтед" нацелился на африканского таланта

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на африканского таланта

Фото: твиттер Малколма Эбиовея/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Дерби Каунти" Малколму Эбиовею, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком активно интересуется "Кристал Пэлас".

В минувшем сезоне 18-летний Эбиовея провел за "Дерби Каунти" 16 матчей в Чемпионшипе, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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