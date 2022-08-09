"Манчестер Юнайтед" может заплатить почти 70 млн евро за лидера "Лацио"

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"Манчестер Юнайтед" может заплатить почти 70 млн евро за лидера "Лацио"

Фото: твиттер Сергея Милинкович-Савича/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" и сборной Сербии Сергею Милинкович-Савичу, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста за 68 миллионов евро. Римляне могут согласиться продать игрока.

В прошлом сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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