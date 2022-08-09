"Манчестер Юнайтед" может заплатить почти 70 млн евро за лидера "Лацио"
Фото: твиттер Сергея Милинкович-Савича/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" и сборной Сербии Сергею Милинкович-Савичу, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста за 68 миллионов евро. Римляне могут согласиться продать игрока.
В прошлом сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18