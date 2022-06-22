"Манчестер Юнайтед" может сменить капитана
Фото: твиттер Харри Магуайра/Автор неизвестен
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может лишиться капитанской повязки, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, футболисты могут провести голосование о новом капитане. При этом Магуйра хочет оставить в команде новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг .
В минувшем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18