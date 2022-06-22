"Манчестер Юнайтед" может сменить капитана

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

"Манчестер Юнайтед" может сменить капитана

Фото: твиттер Харри Магуайра/Автор неизвестен

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может лишиться капитанской повязки, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболисты могут провести голосование о новом капитане. При этом Магуйра хочет оставить в команде новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг .

В минувшем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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