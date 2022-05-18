"Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага

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"Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет привести в команду защитников "Аякса", в котором работал до этого, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, голландский тренер уже привлек внимание английского клуба к Лисандро Мартинесу, за которого могут попросить 30 миллионов евро.

Отмечается, что также тен Хаг заинтересован в Юрриене Тимбере.

"Манчестер Юнайтед" по просьбе нового тренера может усилить и другие позиции, в частности, полузащитника и нападающего.

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