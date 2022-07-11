"Манчестер Юнайтед" может подписать Стракошу

Фото: твиттер Томаса Стракоши/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю сборной Албании Томасу Стракоше, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб может подписать голкипера в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают кандидатуру албанца в качестве дублера для основного вратаря Давида Де Хеа.

27-летний Стракоша некоторое время назад покинул "Лацио" и теперь является свободным агентом.

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