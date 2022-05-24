"Манчестер Юнайтед" может подписать Пау Торреса

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"Манчестер Юнайтед" может подписать Пау Торреса

Фото: твиттер Торреса\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании центрального защитника сборной Испании и "Вильярреала" Пау Торреса, сообщает издание Marca.

По информации источника, английский клуб готов выложить за испанца около 50 миллионов евро.

Отмечается, что одним из инициаторов возможного трансфера является новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг, котором нравится игра испанца.

Напомним, что в контракте Торреса есть пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.

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