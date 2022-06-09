"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" надеется перехватить у "Ливерпуля" уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, сообщает журналист Педру Сепульведа в своем твиттере.

По сведениям источника, агент форварда Жорже Мендеш провел встречу с новым главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Нуньес уже согласовал контракт с "Ливерпулем", но "Манчестер Юнайтед" может заплатить больше "Бенфике". Сам игрок хочет играть в клубе, участвующем в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне 22-летний Нуньес провел за "Бенфику" 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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