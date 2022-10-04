"Манчестер Юнайтед" может не отпустить Роналду зимой: названа причина

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"Манчестер Юнайтед" может не отпустить Роналду зимой: названа причина

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может не отпустить в зимнее трансферное окно португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство английского клуба не готово в январе выделить средства на усиление состава. В связи с этим главный тренер команды Эрик тен Хаг будет против ухода португальца, так как не сможет найти ему замену.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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