"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины
Фото: твиттер Георгия Бущана/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" и сборной Украины Георгию Бущану, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем твиттере.
По сведениям источника, скауты английского клуба следили за голкипером в матче "Динамо" против "Бенфики" (0:2) в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Манкунианцы рассматривают украинца в качестве дублера основному вратарю Давиду де Хеа.
28-летний Бущан в нынешнем сезоне провел за "Динамо" пять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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