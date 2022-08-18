"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины

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"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины

Фото: твиттер Георгия Бущана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" и сборной Украины Георгию Бущану, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем твиттере.

По сведениям источника, скауты английского клуба следили за голкипером в матче "Динамо" против "Бенфики" (0:2) в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Манкунианцы рассматривают украинца в качестве дублера основному вратарю Давиду де Хеа.

28-летний Бущан в нынешнем сезоне провел за "Динамо" пять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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