"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Реала"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, футболист заинтересовал в переходе в английский клуб. Сделкой занимается лично португальский агент Жорже Мендеш.

В завершившемся сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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