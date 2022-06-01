"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Реала"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, футболист заинтересовал в переходе в английский клуб. Сделкой занимается лично португальский агент Жорже Мендеш.

В завершившемся сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В сети показали форму "Манчестер Юнайтед" на новый сезон. | https://dailysports.net