"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси"

Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к американскому полузащитнику "Челси" Кристиану Пулишичу, сообщает журналист The Athletic Энди Миттен в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сам игрок заинтересован в переходе в "МЮ". Также американец входит в сферу интересов "Атлетико", "Ньюкасла" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 23-летний Пулишич провел за "Челси" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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