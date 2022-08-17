"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсикристиан пулишич

"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси"

Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к американскому полузащитнику "Челси" Кристиану Пулишичу, сообщает журналист The Athletic Энди Миттен в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сам игрок заинтересован в переходе в "МЮ". Также американец входит в сферу интересов "Атлетико", "Ньюкасла" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 23-летний Пулишич провел за "Челси" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "МЮ" готовит трансфер 33-летнего футболиста. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"

Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов