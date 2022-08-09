"Манчестер Юнайтед" может купить Морату

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По сведениям источника, представители футболиста предложили его услуги английскому клубу. Руководство манкунианцев взяло время на размышление.

В прошлом сезоне 29-летний Мората выступал за "Ювентус" на правах аренды, провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2024 года.

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