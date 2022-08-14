"Манчестер Юнайтед" может избавиться от Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" может избавиться от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может разорвать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба недовольно поведением футболиста и его отношением к команде. Если португалец не изменит своего поведения, то клуб может пойти на разрыв контракта с ним.

В нынешнем сезоне 37-летней Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду проигнорировал тен Хага после позорного поражения "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду хочет вернуться в родной клуб

Роналду хочет вернуться в родной клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов