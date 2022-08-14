"Манчестер Юнайтед" может избавиться от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может разорвать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба недовольно поведением футболиста и его отношением к команде. Если португалец не изменит своего поведения, то клуб может пойти на разрыв контракта с ним.

В нынешнем сезоне 37-летней Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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