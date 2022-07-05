"Манчестер Юнайтед" купил защитника сборной Нидерландов

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тирелла Маласиа.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.

22-летний Маласиа выступал за "Фейеноорд" с 2017 года. Всего он провел за клуб 136 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. За сборную Нидерландов сыграл пять матчей.

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