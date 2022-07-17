"Манчестер Юнайтед" купил защитника "Аякса" за 57 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" купил защитника "Аякса" за 57 миллионов евро

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу аргентинского защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Сумма трансфера составит 57 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время футболист прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.

24-летний Мартинес выступал за "Аякс" с 2019 года. Всего он провел за клуб 118 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз" и "Дефенсу и Хустисию". За сборную Аргентины сыграл семь матчей. 2-кратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы.

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