"Манчестер Юнайтед" купил бразильца за 95 миллионов евро

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о переходе полузащитника "Аякса" и сборной Бразилии Антони.

Английский клуб заплатил за футболиста 95 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Бразилец подписал с манкунианцами долгосрочный контракт.

22-летний Антони выступал за "Аякс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Сантос". За сборную Бразилии сыграл девять матчей и забил два мяча.

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