"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера"

Фото: твиттер Алессандро Бастони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к защитнику "Интера" Алессандро Бастони, сообщает журналист Экрем Конур в твиттере.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы могут согласиться продать игрока из-за финансовых сложностей.

В нынешнем сезоне 23-летний Бастони провел за "Интер" 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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