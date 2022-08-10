"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника сборной Хорватии

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника сборной Хорватии

Фото: твиттер Йосипа Юрановича/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к защитнику "Селтика" и сборной Хорватии Йосипу Юрановичу, сообщает 90 minut.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее хорватом интересовался "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Юранович провел за "Селтик" два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.

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