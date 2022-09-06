"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за де Йонга в январе

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" по-прежнему интересуются голландским полузащитником "Барселоны" Френки де Йонгом, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, английские клубы попробуют приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Летом манкунианцы договорились с каталонцами по трансферу игрока, но тогда де Йонг отказался менять клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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