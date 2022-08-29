"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" могут обменяться защитниками

Фото: твиттер Аарона Уан-Биссаки/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" могут совершить обмен защитниками до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, игрок обороны манкунианцев Аарон Уан-Биссака может стать игроком каталонцев, а в обратном направлении может отправиться защитник "Барсы" Сержиньо Дест.

В нынешнем сезоне 24-летний Уан-Биссака провел один матч. 21-летний Дест на поле не выходил.

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