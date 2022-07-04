"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ведут переговоры с Дибалой
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" намерены подписать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, английские клубы уже начали переговоры с футболистом, который является свободным агентом. Форвард хочет получать зарплату в размере шести миллионов евро в год после уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что 28-летним аргентинцем также интересуются "Милан", "Интер", "Реал", "Атлетико" и "Ньюкасл".
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