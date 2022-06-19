"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" борются за лучшего бомбардира "Ромы"

Фото: твиттер Тэмми Абрахама/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к английскому нападающему "Ромы" Тэмми Абрахаму, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Рома" не хочет продавать форварда, поэтому выставила на него ценник в размере 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Абрахам провел за "Рому" 52 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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