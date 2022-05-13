"Манчестер Юнайтед" хочет совершить громкий обмен с "Наполи"

Теги манчестер юнайтеднаполиантони марсьяльвиктор осимхен

"Манчестер Юнайтед" хочет совершить громкий обмен с "Наполи"

Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нигерийскому нападающему неаполитанского "Наполи" Виктору Осимхену, сообщает AreaNapoli.

По сведениям источника, английский клуб хочет задействовать в сделку французского форварда Антони Марсьяля. При этом манкунианцам придется все равно сделать солидную доплату.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей и забил один гол. Зимой форвард перешел в "Севилью" на правах аренды, сыграл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летнего Осимхена 17 забитых мячей и шесть голевых передач в 30 поединках.

Не пропустите: Френки де Йонг близок к переходу в "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов