"Манчестер Юнайтед" хочет совершить громкий обмен с "Наполи"

Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нигерийскому нападающему неаполитанского "Наполи" Виктору Осимхену, сообщает AreaNapoli.

По сведениям источника, английский клуб хочет задействовать в сделку французского форварда Антони Марсьяля. При этом манкунианцам придется все равно сделать солидную доплату.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей и забил один гол. Зимой форвард перешел в "Севилью" на правах аренды, сыграл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летнего Осимхена 17 забитых мячей и шесть голевых передач в 30 поединках.

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