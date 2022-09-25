"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Рэшфорда

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает The Express.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает варианты с подписанием нового контракта на 12 месяцев либо до лета 2027 года. При этом приоритетом для руководства манкунианцев является долгосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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