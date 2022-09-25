"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Рэшфорда
Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает The Express.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает варианты с подписанием нового контракта на 12 месяцев либо до лета 2027 года. При этом приоритетом для руководства манкунианцев является долгосрочное соглашение.
В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18