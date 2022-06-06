"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Баварии"

Теги манчестер юнайтединтер миландензел думфрисбавария мюнхентрансферы

"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Баварии"

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голландскому защитнику миланского "Интера" Дензелу Думфрису, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландцем также интересуется "Бавария".

В минувшем сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 июня

Главные новости дня: 6 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов