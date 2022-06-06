"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Баварии"

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голландскому защитнику миланского "Интера" Дензелу Думфрису, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландцем также интересуется "Бавария".

В минувшем сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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