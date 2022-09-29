"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника сборной Испании

Теги манчестер юнайтедвильярреалпау торрес

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника сборной Испании

Фото: твиттер Пау Торреса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса, сообщает La Razón.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сумма трансфера может составить порядка 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Торрес провел за "Вильярреал" восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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