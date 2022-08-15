"Манчестер Юнайтед" хочет купить ветерана "Лестера"
Фото: твиттер Джейми Варди/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Джейми Варди, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, манкунианцы рассматривают возможность приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "лисы" не хотят его отпускать.
В нынешнем сезоне 35-летний Варди провел за "Лестер" два матча и отдал одну голевую передачу.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18