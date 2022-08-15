"Манчестер Юнайтед" хочет купить ветерана "Лестера"

Фото: твиттер Джейми Варди/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Джейми Варди, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают возможность приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "лисы" не хотят его отпускать.

В нынешнем сезоне 35-летний Варди провел за "Лестер" два матча и отдал одну голевую передачу.

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