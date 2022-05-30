"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта "Аякса"

Фото: твиттер Юрриена Тимбера/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Аякса" Юрриену Тимберу, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который ранее тренировал "Аякс". Голландцы оценивают игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Тимбер провел за "Аякс" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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