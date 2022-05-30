"Манчестер Юнайтед" хочет купить Канте

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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Канте

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Челси" Нголо Канте, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" не хочет продавать хавбека, но проблемой для удержания может стать тот факт, что его контракт с клубом истекает через год.

В завершившемся сезоне 31-летний Канте провел за "Челси" 42 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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