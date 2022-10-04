"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от ван де Бека

Фото: твиттер Донни ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает 90min.

По сведениям источника, руководство английского клуба готово рассмотреть вариант с уходом игрока в зимнее трансферное окно. Интерес к хавбеку проявляют его бывший клуб "Аякс", ПСВ, а также клубы Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 25-летний ван де Бек провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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