"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для основного защитника

Фото: твиттер Диогу Далота/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с португальским защитником Диогу Далотом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб собирается автоматически пролонгировать соглашение до лета 2024 года, но также может провести переговоры о подписании долгосрочного контракта.

В нынешнем сезоне 23-летний Далот провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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