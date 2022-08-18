"Манчестер Юнайтед" готовит космическое предложение для Каземиро

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать полузащитника "Реала" Каземиро одним из самых высокооплачиваемых игроков в чемпионате Англии.

Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, в английском клубе футболист будет получать годовую зарплату около € 18 млн.

По этому показателю он будет уступать лишь Криштиану Роналду, Эрлингу Холанду и Мохамеду Салаху.

С 2013 года бразилец сыграл в 336 матчах за "Реал", забил 31 гол и отдал 29 результативных передач.

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