"Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по де Йонгу

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по трансферу голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает журналист The Sunday Times Джонатан Норткрофт в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 80 миллионов евро. При этом каталонцы хотят получить за игрока 85 миллионов, поэтому клубы близки к договоренности.

Стоит отметить, что на покупку де Йонга "Манчестер Юнайтед" придется потратить более половины из 150-миллионого летнего трансферного бюджета, но на его приобретении настаивает лично главный тренер Эрик тен Хаг.

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