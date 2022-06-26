"Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по де Йонгу

Теги манчестер юнайтедбарселонафренки де йонгтрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по де Йонгу

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по трансферу голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает журналист The Sunday Times Джонатан Норткрофт в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 80 миллионов евро. При этом каталонцы хотят получить за игрока 85 миллионов, поэтому клубы близки к договоренности.

Стоит отметить, что на покупку де Йонга "Манчестер Юнайтед" придется потратить более половины из 150-миллионого летнего трансферного бюджета, но на его приобретении настаивает лично главный тренер Эрик тен Хаг.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не отпустит Роналду в другой клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов