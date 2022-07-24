"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 млн евро за одного из лидеров "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Аякса" Антони, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, английский клуб готовит финальное предложение по трансферу бразильца в размере 60 миллионов евро. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уверен, что хавбек станет звездой АПЛ. Впрочем, "Аякс" может отклонить предложение, так как хочет получить за игрока 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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