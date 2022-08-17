"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 15 млн за защитника дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Тома Менье/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Тома Менье, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Впрочем, предложение манкунианцы пока не делали.

В нынешнем сезоне 30-летний Менье провел за "Боруссию" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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