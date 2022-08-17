"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 15 млн за защитника дортмундской "Боруссии"
Фото: твиттер Тома Менье/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Тома Менье, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Впрочем, предложение манкунианцы пока не делали.
В нынешнем сезоне 30-летний Менье провел за "Боруссию" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 августа
-
Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа
-
"Бенфика" уверенно обыграла "Динамо" Киев в квалификации Лиги чемпионов
-
Виллиан близок к переходу в клуб АПЛ
-
"Атлетико" назвал "МЮ" цену на бразильца Кунью
-
"Спортинг" хочет вернуть Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 15 млн за защитника дортмундской "Боруссии"
-
"Марсель" подписал африканца из "Манчестер Сити"
-
"Валенсия" может подписать защитника сборной Бельгии
-
Защитник "Челси" перешел в "Леванте"
-
Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Икарди рассматривает два варианта в Англии
-
Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"
-
"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Вильярреала"
-
Полиция вынесла приговор Роналду за разбитый телефон мальчика-фаната
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Атлетико"
-
Журналист El Chiringuito рассказал о ситуации с Роналду и "Атлетико"
-
Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Мбаппе конфликтует с партнерами по ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18