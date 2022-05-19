"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с двумя защитниками

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"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с двумя защитниками

Фото: твиттер Уан-Биссаки\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" продолжает планировать свои действия в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб готов расстаться сразу с двумя защитниками: Аароном Уан-Биссакой и Эриком Байи.

По информации источника, будущее этих футболистов зависит от того, получит ли "Юнайтед" предложения по их трансферу и устроят ли условия клуб.

В нынешнем сезоне Уан-Биссака сыграл в 20 матчах АПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Байи принял участие всего в четырех встречах.

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